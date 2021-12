GF Vip, tutti pazzi per le scarpe pelose di Soleil: il prezzo è da capogiro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Di Soleil si sta parlando molto in questa ultima edizione del GF VIP soprattutto per il suo attuale flirt con l’attore Alex Belli, il quale è sposato con un’altra donna, Delia, che lo aspetta fuori. Il gossip ha fatto si che i riflettori puntassero molto su loro due e dunque tutti hanno notato le scarpe col tacco di Soleil. Ma quanto costeranno? Scoprilo qui! Soleil Sorge, il prezzo dei sandali indossati al GF VIP Da quando è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, non si fa altro che parlare delle scarpe peluche che Soleil indossava sotto il suo abito verde. A dire la verità anche del suo vestito verde si è parlato molto. E questo perché, abbinate con le scarpe pelose color lime, ha scelto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 13 dicembre 2021) Disi sta parlando molto in questa ultima edizione del GF VIP soprattutto per il suo attuale flirt con l’attore Alex Belli, il quale è sposato con un’altra donna, Delia, che lo aspetta fuori. Il gossip ha fatto si che i riflettori puntassero molto su loro due e dunquehanno notato lecol tacco di. Ma quanto costeranno? Scoprilo qui!Sorge, ildei sandali indossati al GF VIP Da quando è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, non si fa altro che parlare dellepeluche cheindossava sotto il suo abito verde. A dire la verità anche del suo vestito verde si è parlato molto. E questo perché, abbinate con lecolor lime, ha scelto ...

Advertising

chetempochefa : 'Consiglio ai ristoratori.Di solito alla cassa avete 8mila foto con vip appesi alle pareti, potete mettere un carte… - montagna02 : RT @Carmerita1966: Prima o poi finiranno tutti nel dimenticatoio: giornalisti, politici e vip che hanno lucrato terrorizzando la popolazion… - Alessandrobarix : RT @Carmerita1966: Prima o poi finiranno tutti nel dimenticatoio: giornalisti, politici e vip che hanno lucrato terrorizzando la popolazion… - Carlytty : @augustine13ts Non hai capito che è stata “assunta” e viene pagata per questo. Per creare dinamiche e confusione. L… - tiber_h : RT @Carmerita1966: Prima o poi finiranno tutti nel dimenticatoio: giornalisti, politici e vip che hanno lucrato terrorizzando la popolazion… -