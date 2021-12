F1 | Sticchi Damiani | “L’anno prossimo la Ferrari tornerà a vincere qualche GP”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il presidente dell’Aci Angeloha parlato all’Adnkronos al termine della stagione 2021 di Formula 1. “E’ stato un campionato bellissimo. L’unica cosa che è mancata è una scuderia che s’inserisse nel duello tra Mercedes e la Red Bull. Sono certo chesarà la. La Rossa è apparsa in costante crescita e nella prossima stagione vincerà almenoGp – ha spiegato l’uomo – L’unico problema riguarda i piloti. Dopo una stagione del genere, Sainz non può essere considerato un numero 2 e ciò potrebbe creareturbolenza nel team. Tuttavia mi fido dell’intelligenza dei ragazzi e della loro capacità di mettere laal primo posto“. SportFace.

Così all'Adnkronos il presidente dell'Aci Angelo. 'La stagione 2021 ha fatto vedere una Rossa in costante crescita e l'anno prossimo tornerà a vincere non so se il titolo ma qualche ...Il presidente dell'Aci Angelocommenta così all'Adnkronos il duello per il titolo che ha visto prevalere Max Verstappen su Lewis Hamilton con un sorpasso all'ultimo giro del Gp di Abu ...Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani ha parlato all'Adnkronos al termine della stagione 2021 di Formula 1. Le sue parole.Roma, 13 dic. - "Antonio ha dimostrato di essere un pilota bravo, molto veloce sul giro secco, è stato sfortunato in alcune gare, probabilmente poco aiutato dal ...