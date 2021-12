Covid e bambini, è veramente emergenza? I dati dell’Istituto superiore di sanità (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Il 16 dicembre partirà la vaccinazione anti Covid dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il professor Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano, ha sottolineato però che “Il fatto che l’Ema (Agenzia europea per i farmaci, ndr) abbia approvato (il vaccino Pfizer per i bambini, ndr) non significa automaticamente che vada poi data la vaccinazione a tutti indistintamente”. Il sottosegretario al ministero della salute Pierpaolo Sileri ha poi obiettato che non ci sarà né alcun obbligo vaccinale né green pass per i bambini. Il professor Broccolo si è pure interrogato sui benefici della vaccinazione dei bambini visto che “il vaccino non riesce a bloccare l’infezione e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Il 16 dicembre partirà la vaccinazione antidedicata aidai 5 agli 11 anni, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il professor Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano, ha sottolineato però che “Il fatto che l’Ema (Agenzia europea per i farmaci, ndr) abbia approvato (il vaccino Pfizer per i, ndr) non significa automaticamente che vada poi data la vaccinazione a tutti indistintamente”. Il sottosegretario al ministero della salute Pierpaolo Sileri ha poi obiettato che non ci sarà né alcun obbligo vaccinale né green pass per i. Il professor Broccolo si è pure interrogato sui benefici della vaccinazione deivisto che “il vaccino non riesce a bloccare l’infezione e ...

