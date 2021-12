Concorso Agenzia Entrate, prova attitudinale senza carta e penna: come fare [VIDEO] (Di lunedì 13 dicembre 2021) *aggiornamento del 13/12/2021: sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate i piani operativi delle varie sedi per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale del Concorso, che avrà luogo dal 20 al 22 dicembre. Nei documenti sono contenute le informazioni circa le caratteristiche dell’area concorsuale, il calendario delle prove, come arrivare alla sede e le linee guida per l’ingresso. Leggi l’avviso Mancano pochi giorni all’inizio della prova oggettiva attitudinale del Concorso Agenzia Entrate. A fine novembre, infatti, è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate l’avviso con il diario e la sede di svolgimento della ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) *aggiornamento del 13/12/2021: sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’dellei piani operativi delle varie sedi per lo svolgimento dellaoggettivadel, che avrà luogo dal 20 al 22 dicembre. Nei documenti sono contenute le informazioni circa le caratteristiche dell’area concorsuale, il calendario delle prove,arrivare alla sede e le linee guida per l’ingresso. Leggi l’avviso Mancano pochi giorni all’inizio dellaoggettivadel. A fine novembre, infatti, è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’dellel’avviso con il diario e la sede di svolgimento della ...

Agenzia_Ansa : VIDEO I Nel Parco d'Abruzzo salvato un orsetto e ricongiunto alla famiglia. Il filmato vince un concorso indetto da… - SindacatoSilma : RT @Agenzia_Entrate: #Maxi #concorso dell'Agenzia per 2320 funzionari amministrativo-tributari: pubblicati i piani operativi relativi alle… - _My__Name____ : Poverini questi cammelli!?? Cammelli truccati col botox, squalificati a concorso saudita Espulsi in 43, in ballo pre… - giuseppecasa : RT @martelive: ???Premio TiEdito - Agenzia di Servizi Editoriali – sezione letteratura??? Valorizza i tuoi testi e il tuo talento con l’aiut… - assunta_rocca : RT @Agenzia_Entrate: #Maxi #concorso dell'Agenzia per 2320 funzionari amministrativo-tributari: pubblicati i piani operativi relativi alle… -