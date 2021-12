Choc in Gb, cani mutilati per seguire trend sui social e venduti a cifre da capogiro (Di lunedì 13 dicembre 2021) cani mutilati da cuccioli per seguire una tendenza diffusa sui social media. Succede in Gran Bretagna dove, come rivela una indagine della Bbc, gli allevatori si offrono di tagliare parte le orecchie dei cani per ragioni estetiche. Si tratta di una procedura ritenuta illegale dall’Animal Welfare Act in vigore nel Regno Unito, ma gli allevatori che praticano queste mutilazioni sono pronti a offrire passaporti illegali per gli animali domestici facendo credere che l’operazione è stata effettuata all’estero. Un giornalista della Bbc sotto copertura ha ricevuto un’offerta di acquisto di un cane con le orecchie mutilate per 13mila sterline, con tanto di passaporto e microchip. ”Se ti fanno domande dici che l’hai comprato così da un irlandese, che è venuto dal’Europa e che questo è tutto quello che sai”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021)da cuccioli peruna tendenza diffusa suimedia. Succede in Gran Bretagna dove, come rivela una indagine della Bbc, gli allevatori si offrono di tagliare parte le orecchie deiper ragioni estetiche. Si tratta di una procedura ritenuta illegale dall’Animal Welfare Act in vigore nel Regno Unito, ma gli allevatori che praticano queste mutilazioni sono pronti a offrire passaporti illegali per gli animali domestici facendo credere che l’operazione è stata effettuata all’estero. Un giornalista della Bbc sotto copertura ha ricevuto un’offerta di acquisto di un cane con le orecchie mutilate per 13mila sterline, con tanto di passaporto e microchip. ”Se ti fanno domande dici che l’hai comprato così da un irlandese, che è venuto dal’Europa e che questo è tutto quello che sai”, ha ...

Advertising

luposilenzioso2 : RT @LaStampa: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti @lazampa https:… - danielamartani : RT @LaStampa: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti @lazampa https:… - RosannaMarani : Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc - VerdiVeneto : RT @lazampa: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti - LaStampa : Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti… -