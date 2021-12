Battocletti sul tetto d' Europa

Advertising

#Atletica | Europei cross U23, Nadia #Battocletti: 'Vinto sul percorso più tosto degli ultimi anni'

Spesso mi sono staccata per evitare di prendere troppo vento e ogni tanto rientrando in gruppo ho preso qualche botta " ha detto la". Le altre provavano un sacco di attacchi, ma sapevo ...Nadia, oro agli Europei U23 di Dublino , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'In questi mesi mi sono allenata molto bene. Oggi è stata dura, c'erano ragazze molto forti con caratteristiche ...La giovane trentina di Cavareno ha regalato l’ennesimo trionfo alla Fidal sotto la gestione di Stefano Mei, che l’aspettava all’arrivo per abbracciarla insieme a papà Giuliano: "In questi mesi mi sono ...Nadia Battocletti ha vinto, come da pronostico, il titolo europeo di corsa campestre nella categoria under 23, ma la sua non è stata certo una passeggiata in quanto le sue avversarie l’hanno duramente ...