Al Bracco torna la coppia Rizzo-De Santis con “Un figlio in provetta”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un marito non più giovanissimo con una moglie, invece, avvenente e nel fiore degli anni; il desiderio, ma anche la necessità, di avere un bambino per coronare il sogno d’amore e mettere a posto il conto in banca attraverso un’eredità resasi disponibile dopo la morte di un lontano parente. Una suocera impicciona, una ginecologa pronta a tutto e una cameriera impertinente. Sono i principali protagonisti di “Unin“, la commedia scritta da Giacomoe Germano Benincaso in scena in anteprima nazionale per tutto il periodo di Natale al Teatrodi Napoli. Da sabato 18 dicembre a domenica 16 gennaio sul palco della sala della Pignaseccail duo Giacomo-Caterina De, affiancato dall’intera Compagnia ...