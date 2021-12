Advertising

infoitestero : Ucraina, G7 avverte Russia: 'Gravi conseguenze se aggressione militare' - italiaserait : Ucraina, G7 avverte Russia: “Gravi conseguenze se aggressione militare” - fisco24_info : Ucraina, G7 avverte Russia: 'Gravi conseguenze se aggressione militare': 'Mosca rispetti impegni internazionali, pr… - paolagrano : RT @Daniele52060015: Il fronte dell'#ucraina si fa sempre piu' caldo, la #germania avverte la #Russia di #Putin che nel caso di un #invasio… -

... in modo di risolvere il conflitto inorientale. "Ogni uso della forza per alterare i confini è strettamente vietato dal diritto internazionale. La Russia non deve dubitare del fatto che ...... un vertice virtuale per scongiurare l'attacco all'Nord Stream2, se la Russia attacca l'la Germania potrebbe considerare lo stop, sale la tensione. Putinla Nato: "Non ...Ecco i fronti caldi che minacciano la pace sul pianeta alla vigilia del Natale. Non coinvolte militarmente ma chiamate a intervenire Usa ed Europa ...Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso al suo omologo statunitense, Joe Biden, di incontrarsi nuovamente nel corso del recente incontro in videoconferenza. Lo ha confermato il portavoce del Cr ...