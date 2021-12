Todis Salerno ’92 soffre e vince | battuta la Partenope Sant’Antimo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAlla seconda partita (la prima casalinga) dopo lo stop causa Covid, lasorride ancora e resta imin campionato: sei su sei. Ad andare ko sul parquet di Matierno è la. Le granatine vincono 62-54, non senza faticare, sbrogliando la matassa solo nell’ultimo quarto. Ora comincia il tour de force con cinque partite da recuperare, la prima mercoledì a Potenza (palla a due alle 20:30). Partenza a rilento per entrambe le squadre, il punteggio resta infatti inchiodato sul 3-2 per i primi cinque minuti di gara. Le ragazze di coach Russo però poi ingranano le marce alte, chiudendo il primo quarto sul +13 (18-5). L’inizio di secondo quarto è positivo, poi però le granatine staccano la spina. Lacomincia a segnare a ...

Dopo il rientro in campo con vittoria a Catanzaro che ha dato una bella spallata al mese di stop forzato, la'92 proverà a ritrovare il feeling anche con il parquet amico del PalaSilvestri. Le granatine continuano a marciare imbattute (cinque vittorie su cinque) e devono recuperare altrettante .... È la vigilia di- Partenope Sant'Antimo. Domani, con palla a due alle 19.30, al PalaSilvestri di Matierno, le granatine di coach Aldo Russo andranno a caccia del bis dopo la ripartenza. 'Sapevamo che ...Dopo il rientro in campo con vittoria a Catanzaro che ha dato una bella spallata al mese di stop forzato, la Todis Salerno ’92 proverà a ritrovare il feeling ...StampaUn altro weekend di pausa forzata per la Todis Salerno ’92. Rinviata anche la gara contro la Polisportiva Battipagliese, originariamente programmata domani al PalaSilvestri per l’ottava giornata ...