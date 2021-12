Sonos lancia un mini subwoofer dal design pazzesco

Leggi su computermagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Audio di qualità ancora più elevata con un dispositivoda abbinare alle Smart TV. È il nuovodie sarà presto disponibile. DispositiviPhoto bySappiamo bene quanto siano diventati importanti i dispositivi audio per Smart TV. Gli acquisti di soundbar e apparecchi simili sono cresciuti notevolmente negli ultimi due anni, soprattutto durante la pandemia. La mancanza delle serate al cinema si è sentita moltissimo quando eravamo in lockdown. Quelle sono le occasione che aspettavamo di più dopo una settimana di lavoro pesante. Un’uscita con gli amici, una poltrona comoda, il film che attendevamo da tempo. Questa modalità è stata rivoluzionata. Ci siamo trovati spesso a guardare film da soli, o col partner, oppure in famiglia. Di certo ...