Patrick Zaki da Fazio: 'Grazie a tutti voi se sono a casa, in futuro vorrei vivere a Bologna'

Una scena che avremmo voluto tutti vedere. E finalmente è accaduta. 'Grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto bene e devo ringraziare tutti perché sto ancora cercando di capire cosa mi è successo,...

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Fazio Zaki: la prima cosa che ho fatto da libero? Una doccia con l'acqua calda 'E' grazie a tutti voi se sono a casa'. Lo ha detto Patrick Zaki a 'Che tempo che fa' su Rai3. 'Adesso sto proprio ...Fabio Fazio, e ...

