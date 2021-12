Morta Anne Rice | l’autrice di ‘Intervista col vampiro’ aveva 80 anni

(Di domenica 12 dicembre 2021) E’a 80la scrittstatunitense, icona della letteratura ‘dark’, che con le sue ”Cronache dei Vampiri” e la saga dedicata alle streghe della famiglia Mayfair ha venduto oltre 100 milioni d copie nel mondo.ottenuto il successo internazionale con “Intervista col vampiro” (1976, pubblicato in italiano da Longanesi), diventando un’autdi culto della narrativa horror, generando una nuova mitologia del vampiro, inedita incarnazione dell’intensità del dolore e delle esperienze di una vita perduta per sempre. Dal romanzo che ha aperto il filone del ‘nuovo gotico’ è stato tratto l’omonimo film del 1994 diretto da Neil Jordan, con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovane Kirsten Dunst....

Una delle grande icone di New Orleans,Rice , scrittrice di un classico horror come Intervista col vampiro, èa 80 anni , in seguito a complicazioni successive a un infarto. Lo ha annunciato il figlio Christopher con un post ...Icona della letteratura 'dark' con le sue ''Cronache dei Vampiri'' E'a 80 anni la scrittrice statunitenseRice , icona della letteratura 'dark', che con le sue ''Cronache dei Vampiri' ' e la saga dedicata alle streghe della famiglia Mayfair ha venduto oltre ...“Intervista col vampiro” del 1976 di Rice è uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi. Manila, Filippine – Ann Rice, nota per ...Washington, 12 dic. – (Adnkronos) – La scrittrice statunitense Anne Rice, icona della letteratura ‘dark’, che con ...