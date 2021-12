Milan, Ibrahimovic: “Scudetto? Importante come ti alleni, ogni giorno è una finale” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Il segreto per lo Scudetto? Dipende da come mi alleno e come gioco le partite, ogni giorno per me è una finale“. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic nel corso della presentazione del suo libro “Adrenalina” alla Triennale di Milano. “Arriva Ibra e mette pressione, per dare energia e adrenalina a tutti – ha aggiunto l’attaccante del Milan -. Importante è come ti alleni e come giochi le partite“. Tra i presenti in sala per la presentazione anche Adriano Galliani e Fabio Capello. L’evento è stato condotto da Amadeus, che lo scorso febbraio ha voluto Ibra ospite fisso al Festival di Sanremo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Il segreto per lo? Dipende dami alleno egioco le partite,per me è una“. Lo ha detto Zlatannel corso della presentazione del suo libro “Adrenalina” alla Triennale dio. “Arriva Ibra e mette pressione, per dare energia e adrenalina a tutti – ha aggiunto l’attaccante del-.tigiochi le partite“. Tra i presenti in sala per la presentazione anche Adriano Galliani e Fabio Capello. L’evento è stato condotto da Amadeus, che lo scorso febbraio ha voluto Ibra ospite fisso al Festival di Sanremo. SportFace.

