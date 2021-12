Madre picchiata da una baby gang per difendere il figlio a Vigevano, calci e pugni: “Lo rifarei” (Di domenica 12 dicembre 2021) Una Madre di 47 anni è stata picchiata nel tentativo di difendere il figlio, bersaglio di una gang di giovanissimi. È successo a Vigevano: i genitori del bambino hanno annunciato di voler sporgere denuncia, ma per ora non ci sono gli estremi per un perseguirli. Alla Madre sono stati dati 5 giorni di prognosi. baby gang minaccia un bambino di 11 anni: interviene la Madre La vicenda viene riportata dal Corriere della Sera e inizia quasi per caso: la Madre di un ragazzino di 11 anni di Vigevano ha rincorso il figlio sulla strada per scuola perché aveva dimenticato le chiavi di casa. Così ha scoperto che una baby gang minacciava il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Unadi 47 anni è statanel tentativo diil, bersaglio di unadi giovanissimi. È successo a: i genitori del bambino hanno annunciato di voler sporgere denuncia, ma per ora non ci sono gli estremi per un perseguirli. Allasono stati dati 5 giorni di prognosi.minaccia un bambino di 11 anni: interviene laLa vicenda viene riportata dal Corriere della Sera e inizia quasi per caso: ladi un ragazzino di 11 anni diha rincorso ilsulla strada per scuola perché aveva dimenticato le chiavi di casa. Così ha scoperto che unaminacciava il ...

