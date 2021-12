L’incredibile gol sbagliato a porta vuota da André Silva col Lipsia (VIDEO) (Di domenica 12 dicembre 2021) È andato bene l’esordio sulla panchina del Lipsia dell’allenatore italiano (con cittadinanza tedesca) Domenico Tedesco. La squadra RedBull ha superato 4-1 il Borussia Mönchengladbach. Due reti nel primo tempo, di Gvardiol e André Silva, poi il finale col 2-1 e le due reti dei padroni di casa del recupero. Ma incredibile è stato il gol che sul 2-0 si è divorato l’ex Milan André Silva. A porta vuota, grazie a una follia del portiere avversario Sommer. Il centravanti ha avuto una palla comodissima, non aveva nulla tra sé e la porta, nessun ostacolo, ed è riuscito a colpire la traversa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) È andato bene l’esordio sulla panchina deldell’allenatore italiano (con cittadinanza tedesca) Domenico Tedesco. La squadra RedBull ha superato 4-1 il Borussia Mönchengladbach. Due reti nel primo tempo, di Gvardiol e, poi il finale col 2-1 e le due reti dei padroni di casa del recupero. Ma incredibile è stato il gol che sul 2-0 si è divorato l’ex Milan. A, grazie a una follia del portiere avversario Sommer. Il centravanti ha avuto una palla comodissima, non aveva nulla tra sé e la, nessun ostacolo, ed è riuscito a colpire la traversa. L'articolo ilNapolista.

