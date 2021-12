Lazio | Lotito vuole accontentare Sarri sul mercato | le ultime

(Di domenica 12 dicembre 2021)ha promesso adi intervenire in entrata neldi gennaio: un terzino e un attaccante gli obiettivi Lavoglionomisterneldi gennaio. Le richieste sono quelle di un terzino sinistro e un vice Immobile. Per il ruolo di vice Ciro, i nomi sul tavolo sono tanti. Si è parlato nei giorni di scorsi di Botheim del Bodo, ma anche di Caputo, dove un suo trasferimento per questa stagione sarebbe impossibile da regolamento. Ci sarà da capire come sarà ilin uscita e poi affondare il colpo decisivo per qualche innesto. A riferirlo è il Corriere dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

Il presidente Claudio, infatti, avrebbe alzato la sua proposta per il difensore, anche se la ... mentre lasi ferma a cifre più basse, anche se, come detto, la proposta avanzata è stata ...Poi dovremo capire se lavorrà percorrere davvero la strada del Flaminio. Credo che nei ... come quello su: 'Io imito il presidentegrazie a Biscardi. Una volta lo invitò in ...Mercato Lazio, Lotito ha promesso a Sarri di intervenire in entrata nel mercato di gennaio: un terzino e un attaccante gli obiettivi Patti chiari, amicizia lunga. Potrebbe essere tranquillamente quest ...RASSEGNA STAMPA - È chiara ormai quale sia l'intenzione di Lotito perché l'ha ribadita più volte, con le parole e coi fatti: fiducia a Sarri anche per il futuro, oltre ...