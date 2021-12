Infortunio Dybala: 10 minuti poi la sostituzione (Di domenica 12 dicembre 2021) Non solo la brutta prestazione contro il Venezia. Anche, e soprattutto, l’uscita per Infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è durato appena 10 minuti in campo, prima di costringere Allegri al cambio con Kaio Jorge. A fine gara, l’allenatore bianconero, non esclude un collegamento con la sua sostituzione anche contro gli svedesi del Malmo. Nella gara di Champions, Dybala era durato almeno un tempo intero prima di dover essere cambiato con Morata. Adesso c’è il sospetto di un risentimento muscolare che verrà, con ogni probabilità, confermato dagli esami svolti a partire già da domani. Se la diagnosi dovesse essere confermata, lo stop previsto sarà di circa due settimane. Costringendo la Juventus e Allegri a schierare più spesso Kaio Jorge dal primo minuto. La Joya è stato decisivo in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 dicembre 2021) Non solo la brutta prestazione contro il Venezia. Anche, e soprattutto, l’uscita perdi Paulo. L’attaccante argentino è durato appena 10in campo, prima di costringere Allegri al cambio con Kaio Jorge. A fine gara, l’allenatore bianconero, non esclude un collegamento con la suaanche contro gli svedesi del Malmo. Nella gara di Champions,era durato almeno un tempo intero prima di dover essere cambiato con Morata. Adesso c’è il sospetto di un risentimento muscolare che verrà, con ogni probabilità, confermato dagli esami svolti a partire già da domani. Se la diagnosi dovesse essere confermata, lo stop previsto sarà di circa due settimane. Costringendo la Juventus e Allegri a schierare più spesso Kaio Jorge dal primo minuto. La Joya è stato decisivo in ...

capuanogio : Al di là dell'infortunio di #Dybala, di qualche occasione mancata, del rosso non dato ad #Ampadu... Al di là di tut… - realvarriale : Un'ottimo @VeneziaFC_IT ferma @juventusfc. #Allegri perde #Dybala, per infortunio,e due punti molto importanti nel… - infoitsport : Dybala, nuovo infortunio: condizioni e ipotesi per il rientro - Cesknot_ : Assurdo sentire #AllegriOut quando si ha Chiesa rotto, Dybala che si rompe dopo aver fatto 2 passi in campo e un De… - salvatorino860 : RT @realvarriale: Un'ottimo @VeneziaFC_IT ferma @juventusfc. #Allegri perde #Dybala, per infortunio,e due punti molto importanti nella cor… -