Gf Vip | Delia paparazzata con Carlo Cuozzo L’ex di lui li smaschera | «Tutta finzione È il suo lavoro»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il bacio traDuran eè finto. Parola di Noemi, ex fidanzata di, che assicura che la passione mostrata da quelle foto fatte vedere ieri da Alfonso Signorini al concorrente del reality sono un “fake” Sorprese a non finire quinid per il triangolo Alex Belli,Duran, Soleil Sorge. Al Gf Vip, l’attore entra da sposato e innamorato della moglie, Soleil fidanzata con un uomo misterioro (che potrebbe essere Calo Domingo) eserena a casa a guardare il reality. Dopo un mese tutto si stravolge: Alex e Soleil si fanno travolgere da una passione irrefrenabile, la Duran appare due volte nello studio di cinecittà per retarguire l’atteggiamento del compagno e poi scompare, ma nel frattempo si fa paparazzare con un altro. A Belli vengono mostrate le foto del bacio ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

...202 1 dando il via ad una sceneggiata già vista mille volte in cui l'attore chiede ala regia di aprirgli la porta rossa per uscire dalla Casa per recuperare il rapporto con sua moglieDuran ...Tra il compagno diDuran e l'influencer si è creata una forte chimica e complicità, che non è sfuggita alle telecamere del GF. Ma che purtroppo ha anche scatenato parecchi malumori, all'...Aldo Montano scherza con Giacomo Urtis: "Canzone sulle coppie finte? Cantala qui, ci sta bene". Una frecciata contro Alex Belli e Soleil Sorge?Andrea Zelletta ha commentato la crisi di nervi di Alex Belli facendo notare che all'interno della Casa ci siano molte porte di sicurezza sempre aperte ...