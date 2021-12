F1, Verstappen trionfa così: l’ultimo giro tra storia e polemiche (VIDEO) (Di domenica 12 dicembre 2021) “Ho colto la chance finale”, dice Max Verstappen che asciugate le lacrime si appella alla “fortuna” ma anche al “merito”. Latifi sbatte, entra la Safety Car che riapre una contesa che sembrava ormai nelle mani di Hamilton. L’olandese cambia le gomme mettendo le soft: l’ultimo si chiude con l’attacco e il sorpasso a Lewis. Poi le lacrime. Ma anche le polemiche e la sensazione di aver assistito alla storia e ad uno dei momenti più clamorosi della storia sportiva. VIDEO (CLICCA QUI) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Ho colto la chance finale”, dice Maxche asciugate le lacrime si appella alla “fortuna” ma anche al “merito”. Latifi sbatte, entra la Safety Car che riapre una contesa che sembrava ormai nelle mani di Hamilton. L’olandese cambia le gomme mettendo le soft:si chiude con l’attacco e il sorpasso a Lewis. Poi le lacrime. Ma anche lee la sensazione di aver assistito allae ad uno dei momenti più clamorosi dellasportiva.(CLICCA QUI) SportFace.

Advertising

tvdellosport : ??MAX VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1 Primo titolo in carriera per il pilota olandese che trionfa ad Ab… - zazoomblog : Formula 1 Max Verstappen trionfa all’ultimo giro sul circuito di Abu Dhabi e vince il mondiale – Il video -… - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche finali dopo il GP di Abu Dhabi: Max Verstappen campione del mondo piloti,… - svdbvbu : RT @tvdellosport: ??MAX VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1 Primo titolo in carriera per il pilota olandese che trionfa ad Abu Dhab… - romatoday : Max Verstappen trionfa a Abu Dhabi: festa olandese e lacrime per Hamilton -