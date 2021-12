Ermal Meta | la paura di avere un figlio perché suo padre era violento

(Di domenica 12 dicembre 2021) Perrispondere alla domanda se gli piacerebbe diventareunnon è semplice. Ne ha parlato a Verissimo, ha confidato disempre pensato di non volere figli, tutto legato allache suo, che un bambino, potesse pensare diciò che lui pensava di suo. Tutto facilmente comprensibile per chi conosce la storia del cantautore. 13 anni faè arrivato in Italia con la mamma e i fratelli lasciando l’Albania e soprattutto interrompendo per sempre i rapporti con suo. Ha più volte raccontato, soprattutto nelle sue canzoni, che suoera una persona violenta. E’ da lì che nasce la sua ...

Ermal Meta a Verissimo, si racconta in una lunga chiacchierata nel salotto di Silvia Toffanin. Un tuffo nel passato, il racconto del presente e uno sguardo al futuro: si parla di normalità preziosa, ...Ermal Meta ha parlato a Verissimo e, ha confessato che aveva paura di diventare padre, ma che ora sarebbe pronto ...Per Ermal Meta rispondere alla domanda se gli piacerebbe diventare padre e avere un figlio non è semplice. Ne ha parlato a Verissimo, ha confidato di avere sempre pensato di non volere figli, tutto le ...