Douglas Costa-Gremio: addio al veleno tra insulti e litigi (Di domenica 12 dicembre 2021) Si è chiuso nel peggiore dei modi il secondo matrimonio Douglas Costa-Gremio. In occasione dell’ultima gara del campionato brasiliano che ha sancito la retrocessione del loro club nonostante la vittoria per 4-3, i tifosi si sono scagliati contro l’esterno brasiliano che, a causa di un permesso negatogli dalla dirigenza, ha esultato polemicamente mimando il gesto dell’addio. Douglas Costa-Gremio: perchè è finita? Tutto nasce dal giorno libero che il brasiliano ha chiesto alla società alla viglia del match contro l’Atletico Miniero, per festeggiare le nozze con la sua compagna. Il club però non lo ha concesso facendo andare su tutte le furie l’ex Juventus che ha eliminato dai social le foto che lo ritrevano con la maglia del Gremio. Per la cronaca, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) Si è chiuso nel peggiore dei modi il secondo matrimonio. In occasione dell’ultima gara del campionato brasiliano che ha sancito la retrocessione del loro club nonostante la vittoria per 4-3, i tifosi si sono scagliati contro l’esterno brasiliano che, a causa di un permesso negatogli dalla dirigenza, ha esultato polemicamente mimando il gesto dell’: perchè è finita? Tutto nasce dal giorno libero che il brasiliano ha chiesto alla società alla viglia del match contro l’Atletico Miniero, per festeggiare le nozze con la sua compagna. Il club però non lo ha concesso facendo andare su tutte le furie l’ex Juventus che ha eliminato dai social le foto che lo ritrevano con la maglia del. Per la cronaca, ...

Advertising

ilbarza : 10 mln l'anno a Paulo Dybala. Con tutto il bene che ti voglio, sei marcio quanto Douglas costa - periodicodaily : Douglas Costa-Gremio: addio al veleno tra insulti e litigi - #douglascosta #gremio - sensocritico2 : @MikiG78 @speriamocmlcavo Sì ma in campo ci va Dybala, non allegri. Ormai da due anni va avanti così, gioca due-tre… - ribo_luca : @massimozampini Dybala? È il caso di rinnovare un contratto ad un calciatore che da 3 anni non gioca mai? E quando… - infoitsport : Il Gremio retrocede, futuro in bilico per Douglas Costa -