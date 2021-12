Da gennaio altra stangata sulle bollette: 800 euro in più a famiglia. E l’inflazione fa alzare i prezzi in ogni settore (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuova stangata per le bollette dell’energia. I soldi stanziati dal governo Draghi non bastano: servirebbero altri 3 miliardi, oltre ai 3,8 già messi da parte nelle ultime settimane. Da gennaio, per elettricità e gas, si annunciano rincari da record. “Le cifre – scrive Repubblica – sono già da qualche giorno sul tavolo del governo, dopo una serie di incontri con i vertici dell’Arera, l’Authority che per legge predispone le revisioni trimestrali delle tariffe. Per le famiglie e per le piccole imprese, l’energia elettrica aumenterà tra il 20 e il 25% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ancora più pesante sarà la crescita per il gas naturale, in un intervallo previsto tra il 35 e il 40%. Ecco spiegato il motivo per cui il governo, già da tempo, sta “mettendo da parte” una provvista finanziaria da utilizzare per sterilizzare almeno una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Nuovaper ledell’energia. I soldi stanziati dal governo Draghi non bastano: servirebbero altri 3 miliardi, oltre ai 3,8 già messi da parte nelle ultime settimane. Da, per elettricità e gas, si annunciano rincari da record. “Le cifre – scrive Repubblica – sono già da qualche giorno sul tavolo del governo, dopo una serie di incontri con i vertici dell’Arera, l’Authority che per legge predispone le revisioni trimestrali delle tariffe. Per le famiglie e per le piccole imprese, l’energia elettrica aumenterà tra il 20 e il 25% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ancora più pesante sarà la crescita per il gas naturale, in un intervallo previsto tra il 35 e il 40%. Ecco spiegato il motivo per cui il governo, già da tempo, sta “mettendo da parte” una provvista finanziaria da utilizzare per sterilizzare almeno una ...

