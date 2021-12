Ballando con le Stelle, Morgan riabbraccia la figlia: “Non la vedo da due anni” (Di domenica 12 dicembre 2021) Un valzer tenerissimo, tra Morgan e sua figlia Lara Castoldi, ha incantato il pubblico in studio e a casa alla semifinale di Ballando con le Stelle. Durante la puntata dell’11 dicembre, infatti, è stato dedicato un momento alle danze con un familiare, nel corso della ‘manche segreta‘. E il cantante (e ballerino), ha potuto riabbracciare la figlia che non vedeva da tempo. ba Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle: è scontro tra Selvaggia Lucarelli e Andrea Iannone “L’ultima volta che ho visto Lara è stato due anni fa. Non ho potuto fare tanto con lei e mi dispiace. Bisogna fare qualcosa per superare questo“, ha spiegato Morgan nella clip, raccontando ... Leggi su diredonna (Di domenica 12 dicembre 2021) Un valzer tenerissimo, trae suaLara Castoldi, ha incantato il pubblico in studio e a casa alla semifinale dicon le. Durante la puntata dell’11 dicembre, infatti, è stato dedicato un momento alle danze con un familiare, nel corso della ‘manche segreta‘. E il cantante (e ballerino), ha potutore lache non vedeva da tempo. ba Vi raccomandiamo...con le: è scontro tra Selvaggia Lucarelli e Andrea Iannone “L’ultima volta che ho visto Lara è stato duefa. Non ho potuto fare tanto con lei e mi dispiace. Bisogna fare qualcosa per superare questo“, ha spiegatonella clip, raccontando ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - VercesiErnesto : RT @glfelicetti: Grazie per il tuo ricordo di Bacio @memo_remigi_ a @Ballando_Rai Per aiutare tutti gli esseri speciali di chi è in diffico… - LLudovica_ : Inizio di domenica frizzantino con mia mamma che guarda la replica di Ballando con le stelle e io che cerco di trat… -