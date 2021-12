Arriva la notizia sul futuro di Brozovic: vuole rinnovare a una condizione (Di domenica 12 dicembre 2021) In casa Inter non è ancora Arrivata la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista croato, Marcelo Brozovic. Il giocatore si trova bene a Milano e nell’Inter, è al centro del progetto di Inzaghi e, come si è potuto notare sin da inizio stagione, è fondamentale la sua presenza a centrocampo, e non solo. Marcelo Brozovic, Inter, calciomercatoAnche la società mostra interesse nei suoi confronti e sembra che ci siano tutti i presupposti per proseguire questo cammino assieme, tranne che per la cifra del rinnovo. Secondo Sky Sport, infatti, per meno di 6 milioni Marcelo Brozovic non rinnoverebbe il contratto, in scadenza nel giugno 2022. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) In casa Inter non è ancorata la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista croato, Marcelo. Il giocatore si trova bene a Milano e nell’Inter, è al centro del progetto di Inzaghi e, come si è potuto notare sin da inizio stagione, è fondamentale la sua presenza a centrocampo, e non solo. Marcelo, Inter, calciomercatoAnche la società mostra interesse nei suoi confronti e sembra che ci siano tutti i presupposti per proseguire questo cammino assieme, tranne che per la cifra del rinnovo. Secondo Sky Sport, infatti, per meno di 6 milioni Marcelonon rinnoverebbe il contratto, in scadenza nel giugno 2022. Ludovica Mauro

