Andreazzoli: «Venire qui senza provare a vincere significherebbe far spendere soldi per niente alla società» (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli. Viene fuori l’umiltà nel preparare le partite e la sfrontatezza che si vede in campo. «Mi sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente la società se venissimo a Napoli senza cercare il massimo risultato. Credo sia doveroso, è un obbligo che abbiamo verso quello che facciamo tutta la settimana e verso il sacrificio dei ragazzi. Si va dappertutto per cercare di vincere, poi se perdi meritando hai fatto un’esperienza, altrimenti fai i complimenti agli avversari. I ragazzi ci credono, hanno capito che si può fare, che è una realtà, che non gli racconto delle storie giusto per. Così succede che fai le gare che fai oggi e che abbiamo fatto ultimamente, basate ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Empoli, Aurelio. Viene fuori l’umiltà nel preparare le partite e la sfrontatezza che si vede in campo. «Mi sembrerebbe che facciamoperlase venissimo a Napolicercare il massimo risultato. Credo sia doveroso, è un obbligo che abbiamo verso quello che facciamo tutta la settimana e verso il sacrificio dei ragazzi. Si va dappertutto per cercare di, poi se perdi meritando hai fatto un’esperienza, altrimenti fai i complimenti agli avversari. I ragazzi ci credono, hanno capito che si può fare, che è una realtà, che non gli racconto delle storie giusto per. Così succede che fai le gare che fai oggi e che abbiamo fatto ultimamente, basate ...

Advertising

napolista : #Andreazzoli: «Venire qui senza provare a vincere significherebbe far spendere soldi per niente alla società» A Da… - Capass81 : “Credo sia uno spreco di soldi per la società venire a Napoli cercando di non vincere.” -Aurelio Andreazzoli. - gabbo_jonas : Quel settimo posto fa venire i brividi, complimenti Empoli e complimenti Andreazzoli ???? Jonas. #NapoliEmpoli -