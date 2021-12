Agrigento | esplosione per fuga di gas distrugge cinque palazzine | tre morti e 6 dispersi Due donne estratte vive dalle macerie

(Di domenica 12 dicembre 2021) È al momento di tre(un uomo e due) e seiil bilancio dell’che ieri sera ha distruttoe ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa, paese di 10mila abitanti in provincia di. Due(Giuseppa Montana e Rosa Carmina) nella notte sono statedalladella loro abitazione crollata. La deflagrazione, che è stata sentita anche nei paesi vicini, sarebbe stata causata da una grossadi gas dalla tubatura del metanodotto. “Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore”, ha detto il ...

... comandante provinciale dei carabinieri di, che ieri sera è giunto tra i primi a Ravanusa , dove una fuga di gas ha causato un'che ha sventrato un intero quartiere cittadino. Due ...Un palazzo di quattro piani, in via Galilei, a Ravanusa, in provincia di, è crollato dopo ... Una prima vittima, un uomo anziano, è stato ritrovato poco tempo dopo l', ma il bilancio ...Intorno alle 20:30 di sabato sera diverse palazzine di Ravanusa, provincia di Agrigento, sono improvvisamente crollate in seguito a un’esplosione causata probabilmente da una perdita di gas. Talmente ...Ad innescare la terribile esplosione avvenuta in una palazzina di Ravanusa potrebbe essere stata l'attivazione dell'ascensore.