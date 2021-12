“Vorrei fare una telefonata a Quagliarella”, la richiesta di Ferrero dal carcere (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimo Ferrero si trova in carcere a San Vittore dopo l’arresto per reati societari e bancarotta. L’ex presidente della Sampdoria è tornato a parlare, attraverso una dichiarazione a ‘La Gazzetta dello Sport’. “A settant`anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo. Sto scrivendo un libro, cambio titolo e finale. Perché mi trovo qui? Sono preoccupato, perché ho seicento dipendenti sotto di me che adesso rischiano di non avere più un lavoro. E poi ho un altro grande pensiero. Vorrei sentire i miei figli. E Vorrei fare una telefonata anche a Quagliarella”. Sul trattamento in carcere: “devo fare i complimenti a chi dirige questa struttura. Sono dei signori, mi hanno trattato bene, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimosi trova ina San Vittore dopo l’arresto per reati societari e bancarotta. L’ex presidente della Sampdoria è tornato a parlare, attraverso una dichiarazione a ‘La Gazzetta dello Sport’. “A settant`anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo. Sto scrivendo un libro, cambio titolo e finale. Perché mi trovo qui? Sono preoccupato, perché ho seicento dipendenti sotto di me che adesso rischiano di non avere più un lavoro. E poi ho un altro grande pensiero.sentire i miei figli. Eunaanche a”. Sul trattamento in: “devoi complimenti a chi dirige questa struttura. Sono dei signori, mi hanno trattato bene, ...

