Veicoli fuori uso, lotta all’illecita gestione: i dati del 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Il Comando Carabinieri Tutela Forestale attraverso i dipendenti Reparti dislocati sul territorio nazionale (Gruppi, Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale, Stazioni Carabinieri Forestale), ha avviato e portato a termine nel corrente anno una campagna per la prevenzione e repressione della illecita gestione dei Veicoli fuori la cui filiera risulta complessa e articolata in quanto coinvolge diverse categorie produttive. I negativi effetti della illecita gestione dei Veicoli fuori uso hanno preoccupanti ricadute per la tutela ambientale in tema di inquinamento del suolo e delle acque. I risultati dei controlli effettuati dai Reparti dei Carabinieri Forestale nell’anno in corso evidenziano comportamenti illeciti in quasi un terzo degli accertamenti effettuati e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Il Comando Carabinieri Tutela Forestale attraverso i dipendenti Reparti dislocati sul territorio nazionale (Gruppi, Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale, Stazioni Carabinieri Forestale), ha avviato e portato a termine nel corrente anno una campagna per la prevenzione e repressione della illecitadeila cui filiera risulta complessa e articolata in quanto coinvolge diverse categorie produttive. I negativi effetti della illecitadeiuso hanno preoccupanti ricadute per la tutela ambientale in tema di inquinamento del suolo e delle acque. I risultati dei controlli effettuati dai Reparti dei Carabinieri Forestale nell’anno in corso evidenziano comportamenti illeciti in quasi un terzo degli accertamenti effettuati e ...

