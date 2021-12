Soleil | che caduta di stile al GF Vip! Social in rivolta | alla fine è venuto fuori

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 dicembre 2021) FOTO AARTICOLO! Non sono giornate semplici le ultime perSorge. Come sappiamo infatti nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto affrontare Delia Duran, moglie di Alex Belli. La modella, infastidita dal legame nato tra suo marito e l’influencer, ha deciso di intervenire, e ha così fatto un durissimo attacco a, che dopo la puntata è entrata in crisi. In queste ore però come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha scatenato l’ironia del web. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Mentre era in bagno a prepararsi, sono infatti spuntate le extension die a quel punto alcuni utenti si sono scatenati. Non sono mancate diverse battute e qualcuno, simpaticamente, ha affermato che l’influencer avesse legato i suoi capelli con dello ...