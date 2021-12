Serie A | Venezia-Juventus in streaming | guarda la gara in diretta

Advertising

Gazzetta_it : Caldara e il sogno Juve sfumato in tre settimane: a Venezia sarà l'ex del match - SquawkaNews : 12': Venezia 1-0 Verona 19': Venezia 2-0 Verona 28': Venezia 3-0 Verona 52': Venezia 3-1 Verona 65': Venezia 3-2 Ve… - Bonetti : Venezia 1-0 Verona Venezia 2-0 Verona Venezia 3-0 Verona Venezia 3-1 Verona Venezia 3-2 Verona Venezia 3-3 Verona V… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Venezia

- Juventus, formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) : Romero; Ebuehi, Modolo, Caldara, ... Di Iorio e Affatato QUARTO UOMO: Volpi VAR: Di Paolo AVAR: Longo Guarda tutte le partite diA ...Il, dal canto suo, proverà a fermare i bianconeri in un match attesissimo in Laguna dopo il ritorno nella massima. Dove vedere- Juventus La partita trae Juventus è in ...De Sciglio titolare in Venezia Juve: il laterale bianconero torna dal primo minuto dopo l’infortunio muscolare Sono ufficiali le scelte di Massimiliano Allegri per Venezia Juve: il tecnico bianconero ...Serie A - Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide di Serie A contro la Juventus (1V, 5N), il Venezia ha subito 15 sconfitte nei successivi 17 incroci.