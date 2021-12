**Scuola: Pacifico (Anief), ‘fondo funzionamento? E’ voce fondamentale, non dimenticabile’** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Dopo lo sciopero di ieri, il mancato rifinanziamento del Fondo di funzionamento nella legge bilancio è l’ennesima dimostrazione che al di là delle parole ci si dimentica di una voce fondamentale, senza la quale le scuole non possono aprire. Il governo non può più parlare di scuola solo guardando alla dad, ma anche pensando al rifinanziamento delle risorse per farla funzionare in presenza”. Lo dice all’Adnkronos Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, intervenendo sul Fondo di funzionamento nella Manovra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Dopo lo sciopero di ieri, il mancato rifinanziamento del Fondo dinella legge bilancio è l’ennesima dimostrazione che al di là delle parole ci si dimentica di una, senza la quale le scuole non possono aprire. Il governo non può più parlare di scuola solo guardando alla dad, ma anche pensando al rifinanziamento delle risorse per farla funzionare in presenza”. Lo dice all’Adnkronos Marcello, presidente nazionale dell’, intervenendo sul Fondo dinella Manovra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

