Santa Lucia arriva il 13 dicembre ma a Bergamo si festeggia tutta la settimana (Di sabato 11 dicembre 2021) Fino a domenica 19 dicembre nei musei, teatri, cinema. E anche all’Orto Botanico e alla Biblioteca Tiraboschi: tutti gli eventi del Comune di Bergamo per la festa dei più piccoli (con qualcosa anche per i grandi) Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 dicembre 2021) Fino a domenica 19nei musei, teatri, cinema. E anche all’Orto Botanico e alla Biblioteca Tiraboschi: tutti gli eventi del Comune diper la festa dei più piccoli (con qualcosa anche per i grandi)

Advertising

ritamay1 : RT @PasqualeTotaro: C'è una meta per il vento dell'inverno: il rumore del mare Ikenishi Gonsui ??#TeneraÈLaNotte?? #DonneInArte ??#SalaLettur… - henrirousseau12 : RT @PasqualeTotaro: C'è una meta per il vento dell'inverno: il rumore del mare Ikenishi Gonsui ??#TeneraÈLaNotte?? #DonneInArte ??#SalaLettur… - licprospero : RT @PasqualeTotaro: C'è una meta per il vento dell'inverno: il rumore del mare Ikenishi Gonsui ??#TeneraÈLaNotte?? #DonneInArte ??#SalaLettur… - mrcatalano58 : RT @PasqualeTotaro: C'è una meta per il vento dell'inverno: il rumore del mare Ikenishi Gonsui ??#TeneraÈLaNotte?? #DonneInArte ??#SalaLettur… - zanzibardy : RT @PasqualeTotaro: C'è una meta per il vento dell'inverno: il rumore del mare Ikenishi Gonsui ??#TeneraÈLaNotte?? #DonneInArte ??#SalaLettur… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Lucia Continua con tanti apprezzamenti da parte del pubblico la rassegna Suoni d'Autore, curata dall'Associazione Luci a Sud Continua con tanti apprezzamenti da parte del pubblico la rassegna Suoni d'Autore, curata dall'Associazione Luci a Sud e patrocinata dal Comune di Santa Lucia del Mela. Dopo il grande successo del concerto di Nino Buonocore che, accompagnato dall'elegante fisarmonica del Maestro Danilo di Paolonicola, si è esibito domenica scorsa, ancora tanti ...

BOLLICINE, STORIE & SOCIETA Sorsi di luce intrecciano storie di luce con il secondo e doppio appuntamento il 13 dicembre alle 18,00 proprio nel giorno dedicato a Santa Lucia, simbolo di "grazia illuminante" per Dante di cui ...

Iniziative a Fidenza per Santa Lucia - ParmaDaily.it Nella dolce attesa di... Santa Lucia La Pro Loco di Rovetta, sabato 11 Dicembre, organizza l'evento "Nella Dolce attesa di...Santa Lucia" dove i bambini avranno l'occasione di lanciare il loro palloncino con la letterina a Santa Lucia. L ...

Fiera di Santa Lucia: la tradizione si rinnova Si rinnova uno degli appuntamenti più importanti della tradizione artistica del capoluogo salentino, la Fiera di Santa Lucia. Fino al 22 dicembre, nel Chiostro dei Teatini di Lecce è possibile ammirar ...

Continua con tanti apprezzamenti da parte del pubblico la rassegna Suoni d'Autore, curata dall'Associazione Luci a Sud e patrocinata dal Comune didel Mela. Dopo il grande successo del concerto di Nino Buonocore che, accompagnato dall'elegante fisarmonica del Maestro Danilo di Paolonicola, si è esibito domenica scorsa, ancora tanti ...Sorsi di luce intrecciano storie di luce con il secondo e doppio appuntamento il 13 dicembre alle 18,00 proprio nel giorno dedicato a, simbolo di "grazia illuminante" per Dante di cui ...La Pro Loco di Rovetta, sabato 11 Dicembre, organizza l'evento "Nella Dolce attesa di...Santa Lucia" dove i bambini avranno l'occasione di lanciare il loro palloncino con la letterina a Santa Lucia. L ...Si rinnova uno degli appuntamenti più importanti della tradizione artistica del capoluogo salentino, la Fiera di Santa Lucia. Fino al 22 dicembre, nel Chiostro dei Teatini di Lecce è possibile ammirar ...