Rompicapo trova l’errore nella vignetta | è impossibile!

(Di sabato 11 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme chi riesce a risolvere questo complicato, che sta facendo letteralmente impazzire il web! Come sappiamo isono un modo divertente per sfidarsi con colleghi ed amici, ma è anche un modo per tenere allenata la mente! In questo caso, nell’immagine sopra dobbiamoreche rende non corretta l’immagine, proviamoci insieme. LEGGI ANCHE —> Zodiaco: queste due coppie nessuno le può dividere Anche se siamo in pieno inverno ed il natale è praticamente dietro l’angolo questaestiva ci fa pensare alla bella stagione che è ancora lontana.E’ quindi bello stare in casa e trascorrere con amici e parenti la ...

Advertising

zazoomblog : Rompicapo: solo un genio trova la seconda mucca in 15 secondi - #Rompicapo: #genio #trova #seconda - zazoomblog : Rompicapo: trova il topo in soli 30 secondi ci riescono pochissime persone - #Rompicapo: #trova #secondi #riescono -

Ultime Notizie dalla rete : Rompicapo trova

Leggilo.org

Vediamo quanti di voi riescono a trovare la lettera in questo difficilissimo, e con pochissimo tempo. Come sappiamo isono un modo per mettere in funziona la nostra testa e farla lavorare un pochino. Sono divertenti e simpatici momenti per divagarsi e per sfidarsi poi con amici e parenti, per vedere chi ...visivo: riesci a vedere la pecorella? ecco la soluzione Se sei arrivato a questo punto ... Non demordere, proviamo a darti un indizio, la pecorella siin alto. Ancora nulla? prova a ...