Renato Carpentieri | «Napoli è bella | ma non basta Bisogna pure prendersene cura»

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Maradona è l’elemento di rottura contro la mediocrità piccolo-borghese. Un gigante». Ha girato «E’ stata la mano di Dio» con Sorrentino, nel ruolo di zio Alfredo, pazzo di Maradona. Oggiha rilasciato un’intervista all’edizione napoletana di Repubblica. «Zio Alfredo si perde nel suo sentirsi estraneo: la malinconia a volte produce il suo contrario, ovvero l’esaltazione, l’improvviso prorompere di un’emozione, comunque il forte desiderio di un qualcosa che rompa l’immobilità. Con Maradona abbiamo visto e vissuto cose grandiose e ce ne siamo appropriati, le abbiamo credute nostre anche se non sono nostre. Sono sue, ma fatte per noi, e questo ci ha esaltati. E ha esaltato zio Alfredo» Un film che racconta, con una grande memoria degli anni 80?. «È. Vedendo il film ...

napolista : Renato #Carpentieri: «Napoli è bella, ma non basta. Bisogna prendersene cura» Su Repubblica. «Con #Maradona abbiam… - Carmela_oltre : RT @FraLauricella: Questa sera alle 21,10 su #RaiMovie 'Hammamet' di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, Renato Carpentieri, Claudia Ge… - FraLauricella : Questa sera alle 21,10 su #RaiMovie 'Hammamet' di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, Renato Carpentieri, Claud… - GiovCarosielli : RT @raimovie: Alle 21.10 'Hammamet' di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Claudia Gerini, Luca Filippi, Renato Carpentier… - MadMassit : #TFF39: Santa Lucia di Marco Chiappetta, la recensione @torinofilmfest #SantaLucia #MarcoChiappetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Carpentieri

Tra gli attori in scena anchee Imma Villa. Il regista spiega: "Bernhard racconta in modo geniale il ritorno dei fantasmi della Storia, ben prima che il populismo, bestiale, ...Nel cast anche, Imma Villa e Betti Pedrazzi. Venerdì 10 e sabato 11 dicembre lo spettacolo inizia alle 20.30, domenica 12 dicembre alle ore 16. Biglietti da 8 a 32 euro, in vendita ...Questa mattina alle 12 al Ridotto la compagnia dello spettacolo ’Piazza degli eroi’ incontra il pubblico, ingresso gratuito. Da questa sera a domani al Teatro Comunale la pièce candidata ‘Spettacolo d ...Oggi e domani alle 20.30 e domenica alle 16 va in scena al Teatro Comunale Abbado di Ferrara (corso Martiri della Libertà, 5) “Piazza degli eroi” di Roberto Andò con Renato Carpentieri. Domani alle 12 ...