“Quando ero bambino avevo un dentista pedofilo” | il racconto di Fedez

(Di sabato 11 dicembre 2021) The Ferragnez, la serie tv che racconta il dietro le quinte della vita di Chiara Ferragni e, è finalmente sbarcata su Amazon Prime Video, facendo impazzire i fan. Sono molti i momenti di spensieratezza e di gioia che la coppia più seguita del web condivide con gli spettatori, ma non mancano argomenti seri, come il percorso di terapia di coppia che i due hanno intrapreso. Nel corso del terzo episodio della serie,racconta al terapista un episodio della sua infanzia che lo ha particolarmente segnato. “Ioun. Andavo alle elementari. Saivai dale ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto. A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento ...