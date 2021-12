Pisa-Lecce, Foggia-Virtus Francavilla Fontana, Monterosi-Fidelis Andria: tutte 1-0 Calcio serie B e serie C, i risultati delle squadre pugliesi oggi (Di sabato 11 dicembre 2021) Pisa-Lecce 1-0 nel confronto di vertice in serie B. Rete dei toscani nel secondo tempo. Nel campionato di Calcio di serie C girone C, fra gli anticipi, Foggia-Virtus Francavilla Fontana 1-0 e Monterosi-Fidelis Andria 1-0. L'articolo Pisa-Lecce, Foggia-Virtus Francavilla Fontana, Monterosi-Fidelis Andria: tutte 1-0 <small class="subtitle">Calcio serie B e serie C, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 11 dicembre 2021)1-0 nel confronto di vertice inB. Rete dei toscani nel secondo tempo. Nel campionato didiC girone C, fra gli anticipi,1-0 e1-0. L'articolo1-0 B eC, ...

Advertising

infoitsport : Verso Pisa-Lecce: ti ricordi dei playoff del 2008? - infoitsport : Serie B, Pisa-Lecce è scontro al vertice - infoitsport : Pisa-Lecce, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Pisa Lecce: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky - infoitsport : Pisa – Lecce: Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV -