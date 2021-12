Maltempo in Sicilia, crolla un ponte nel Trapanese: chiusa strada statale 187 – Il video (Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora Maltempo in Sicilia. La scorsa notte, nel Trapanese, è crollato il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 Castellammare del Golfo che è stata chiusa all’altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo. Le precipitazioni che hanno colpito la zona in questi giorni hanno causato, secondo l’Anas, un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è cresciuta vertiginosamente portando al cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte. Non si registrano feriti. December 11, 2021 Secondo il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, questa è una «piena e grave emergenza»: «Il Maltempo sta mettendo in ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Ancorain. La scorsa notte, nel, èto ilSan Bartolomeo lungo la187 Castellammare del Golfo che è stataall’altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo. Le precipitazioni che hanno colpito la zona in questi giorni hanno causato, secondo l’Anas, un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è cresciuta vertiginosamente portando al cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del. Non si registrano feriti. December 11, 2021 Secondo il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, questa è una «piena e grave emergenza»: «Ilsta mettendo in ...

Corriere : Maltempo in Sicilia, crolla un ponte in provincia di Trapani - TgrRaiSicilia : #Maltempo in #Sicilia. Crolla un #ponte a Castellamare del Golfo nel #trapanese. Nessun ferito. Allagamenti e viole… - DPCgov : ?? Lunedì #6dicembre ???? #allertaARANCIONE in Basilicata ???? #allertaGIALLA in sette regioni ??? Temporali e venti di… - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea Aragona-Canicattì ?? #Maltempo in tutta la zona ? #Traffico ferroviario SOSPESO tra Cammarata… - gigliola_betto : RT @DrpcSicilia: Frane e smottamenti in Sicilia. Protezione Civile in campo da stanotte per fronteggiare l'emergenza -