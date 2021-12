L' ultimo saluto a Lina Wertmuller “Addio | regista del popolo”

(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un paio dei suoi iconici e immancabili occhiali bianchi poggiati sulla bara. Sul feretro assieme ai fiori una foto con il suo viso sorridente. Immagine simbolica di un'artista – per dirla con le parole dell'omelia di monsignor Walter Insero –del buonumore. Roma, il mondo del cinema, la gente comune ha voluto salutare per l'ultima volta, straordinaria donna d'arte che ha regalato al mondo una serie di capolavori indimenticabili. “La sua gioia di vivere era il suo più grande talento. Era una grande artista, che trasmetteva buonumore con i suoi film e che ricorderemo per i suoi occhiali bianchi, emblema che la contraddistingueva e che scelse perchè le ricordassero le vacanze, il sole, lei che amava citare Louis Armstrong quando ribadiva la sua naturale tendenza a camminare nel lato assolato della ...

Tanta commozione ai funerali di Lina Wertmüller, celebrati in mattinata alla Chiesa degli Artisti: decine i volti noti presenti per l'. Si sono tenuti alle 11:30 di sabato 11 dicembre 2021 i funerali di Lina Wertmüller, la regista e scrittrice italiana morta all'età di 93 anni: tantissimi i volti noti presenti alla ...13.41 Lina Wertmuller, a Roma l'"Ha raccontato umili e oppressi,mettendosi sempre dalla loro parte,con intelligenza e ironia. La sua straordinarietà era nel raccontare l'ordinarietà della gente comune". Così don Insero ...La sala verde del cinema intitolata, nel ventennale della scomparsa, all’ex direttore che fu giovane partigiano ...Tanta commozione ai funerali di Lina Wertmüller, celebrati in mattinata alla Chiesa degli Artisti: decine i volti noti presenti per l'ultimo saluto.