Live Venezia-Juventus 0-0 | Allegri si affida a Dybala e Morata

(Di sabato 11 dicembre 2021)- La, dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, fa visita alnel 17° turno del campionato di Serie A. "Vestita da pronviciale" come richiesto...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - fcin1908it : LIVE - Serie A, Venezia-Juventus 0-0: fischio d'inizio al Penzo - ilcirotano : LIVE Alle 18 Venezia-Juve, le ufficiali: Cuadrado sulla trequarti, davanti c’è Morata - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Venezia

Dove vedere- Juventus La partita trae Juventus è in programma alle ore 18 ae sarà visibile su Dazn. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire- Juve sulle ...Allo stadio Penzo, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,e Juventus si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 0 MOVIOLA1' - Primo pallone mosso da Bonucci. 18:01 - COMINCIA LA GARA! 17:53 - Squadre negli spogliatoi, tutto esaurito al Penzo. 17:41 - Le squadra stanno ultimando ...VENEZIA - La Juventus, dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, fa visita al Venezia nel 17° turno del campionato di Serie A. "Vestita da pronviciale" come ...