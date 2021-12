LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Lara Gut-Behami ipoteca la vittoria (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE DI OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00 10.43 Lara Gut-Behami impressionante, non ha sbagliato niente. Vola in testa con 1?74 su Elena Curtoni: dire che ha ipotecato la vittoria è poco…Quasi impossibile batterla. Ci proverà subito l’americana Mikaela Shiffrin. 10.42 Fa il vuoto la svizzera, 1?20 su Elena Curtoni al secondo parziale! Pazzesca. 10.42 Grande avvio di Lara Gut, già avanti di 4 centesimi al primo intermedio. 10.41 L’americana Breezy Johnson si difende su una pista ostica ed è terza a 0.67. Adesso il momento chiave della gara, c’è Lara Gut-Behrami con il pettorale ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00 10.43Gut-impressionante, non ha sbagliato niente. Vola in testa con 1?74 su Elena Curtoni: dire che hato laè poco…Quasi impossibile batterla. Ci proverà subito l’americana Mikaela Shiffrin. 10.42 Fa il vuoto la svizzera, 1?20 su Elena Curtoni al secondo parziale! Pazzesca. 10.42 Grande avvio diGut, già avanti di 4 centesimi al primo intermedio. 10.41 L’americana Breezy Johnson si difende su una pista ostica ed è terza a 0.67. Adesso il momento chiave della gara, c’èGut-Behrami con il pettorale ...

