LIVE – Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 11 dicembre 2021) Ad Abu Dhabi è tutto pronto per la qualifica. Si accendono i riflettori sull’ultima sessione di Qualifiche della stagione di Formula 1. A Yas Marina, in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, è ancora una volta Lewis Hamilton contro Max Verstappen con i due contendenti per il titolo a caccia della pole position nel deserto degli Emirati Arabi. Le Qualifiche del GP di Abu Dhabi le potrete seguire in DIRETTA, dalle ore 14:00, su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE Qualifiche AGGIORNA LA DIRETTA Q1 – Monoposto nuovamente in pista, si riprende! Q1 – Mick Schumacher ha centrato un birillo a bordo pista. Poco più di 6 minuti al termine. Q1 – Bandiera rossa! Q1 ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ad Abuè tutto pronto per la qualifica. Si accendono i riflettori sull’ultima sessione didella stagione di Formula 1. A Yas Marina, in occasione del Gran Premio di Abu, è ancora una volta Lewis Hamilton contro Max Verstappen con i due contendenti per il titolo a caccia della pole position nel deserto degli Emirati Arabi. Ledel GP di Abule potrete seguire in, dalle ore 14:00, su Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.AGGIORNA LAQ1 – Monoposto nuovamente in pista, si riprende! Q1 – Mick Schumacher ha centrato un birillo a bordo pista. Poco più di 6 minuti al termine. Q1 – Bandiera rossa! Q1 ...

