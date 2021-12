Juventus, in uscita Arthur: c’è l’ok di Allegri per la cessione a gennaio (Di sabato 11 dicembre 2021) Arthur è ufficialmente sul mercato. La Juventus è infatti al lavoro con il suo agente Federico Pastorello per trovare una sistemazione. Inoltre, come riporta il Corriere di Torino, è arrivato l’ok del tecnico Massimiliano Allegri per la cessione già a gennaio. Attualmente non sono pervenute offerte, perciò si valuta l’idea di un prestito di 18 mesi. Il brasiliano è approdato in bianconero nello scambio con il Barcellona che ha coinvolto anche Miralem Pjanic, ma non è riuscito a lasciare il segno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021)è ufficialmente sul mercato. Laè infatti al lavoro con il suo agente Federico Pastorello per trovare una sistemazione. Inoltre, come riporta il Corriere di Torino, è arrivatodel tecnico Massimilianoper lagià a. Attualmente non sono pervenute offerte, perciò si valuta l’idea di un prestito di 18 mesi. Il brasiliano è approdato in bianconero nello scambio con il Barcellona che ha coinvolto anche Miralem Pjanic, ma non è riuscito a lasciare il segno. SportFace.

