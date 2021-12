F1 | Max Verstappen | “Una pole fantastica! Per il momento non ho fatto niente | l’importante sarà domani”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il primo punto nel duello tra Maxe Lewis Hamilton lo mette a segno, eccome, l’olandese. “Super Max”, infatti, ha centrato laposition del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con una Q3 veramente incredibile. Sul tracciato di Yas Marina la Red Bull hagioco di squadra e, la scia concessa da Sergio Perez nel primo tentativo, ha permesso al numero 33 di stampare la prestazione migliore. Il tempo finale, 1:22.109 è impressionante, pensando che Lewis Hamilton si è dovuto fermare all’1:22.480 a ben 371 millesimi di distacco. Laddove sembrava che la Mercedes avrebbe potuto monopolizzare la prima fila come a Jeddah, arriva la zampata dell’olandese, che getta le migliori basi in vista della gara diche, ricordiamolo, andrà a consegnare il ...

