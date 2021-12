"Chi è davvero Chiara Ferragni". La verità sulla festa in villa a Como: un colpo durissimo alla "regina" (Di sabato 11 dicembre 2021) Un po' cafoni, e il dubbio che "amore" sia solo uno slogan. Chiara Ferragni e Fedez non passano indenni dalla severissima penna di Aldo Grasso, lo spietato e temuto critico televisivo del Corriere della Sera. The Ferragnez è indubbiamente uno degli eventi tv più attesi della stagione: il docufilm di Amazon Prime segue il rapper milanese e l'ex blogger cremasca, oggi influencer e imprenditrice della moda a livello mondiale, rivelandone gli aspetti più intimi e tribolati. Qualcosa, incredibilmente, non ancora pubblicato nei loro diari social quotidiani. Piccola avvertenza, premette Grasso: "Dei Ferragnez non si butta via niente" e soprattutto bisogna guardare alla loro storia-show "con il sorriso, come fosse una fiaba". Certo, non mancano i momenti imbarazzanti. "L'espediente della terapia di coppia (fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Un po' cafoni, e il dubbio che "amore" sia solo uno slogan.e Fedez non passano indenni dseverissima penna di Aldo Grasso, lo spietato e temuto critico televisivo del Corriere della Sera. The Ferragnez è indubbiamente uno degli eventi tv più attesi della stagione: il docufilm di Amazon Prime segue il rapper milanese e l'ex blogger cremasca, oggi influencer e imprenditrice della moda a livello mondiale, rivelandone gli aspetti più intimi e tribolati. Qualcosa, incredibilmente, non ancora pubblicato nei loro diari social quotidiani. Piccola avvertenza, premette Grasso: "Dei Ferragnez non si butta via niente" e soprattutto bisogna guardareloro storia-show "con il sorriso, come fosse una fiaba". Certo, non mancano i momenti imbarazzanti. "L'espediente della terapia di coppia (fa ...

