Calcio e Potere – Panem et Circenses di tanti (Di sabato 11 dicembre 2021) GLIEROIDELCalcio.COM (Raffaele Ciccarelli) – La Storia ci ha insegnato l’importanza dello sport Un’affermazione, questa, che potrebbe far storcere il naso a più di un “purista”, che ha relegato da sempre la pratica sportiva tra le cose effimere dell’umanità, ma che non può essere smentita, soprattutto se andiamo a considerare l’uso che ne hanno fatto tanti uomini di Potere. Un’altra cosa è indubbia: lo sport si alimenta della passione degli uomini, in quanto tale attrae le attenzioni di masse sterminate, e già solo questo può far capire l’importanza che assume agli occhi del Potere, con la possibilità di poter manipolare, nel vero senso della parola, le opinioni di migliaia se non milioni di uomini. Ai suoi albori, lo Sport era visto come foriero di momenti di pace tra una guerra e l’altra, non a caso per lo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 11 dicembre 2021) GLIEROIDEL.COM (Raffaele Ciccarelli) – La Storia ci ha insegnato l’importanza dello sport Un’affermazione, questa, che potrebbe far storcere il naso a più di un “purista”, che ha relegato da sempre la pratica sportiva tra le cose effimere dell’umanità, ma che non può essere smentita, soprattutto se andiamo a considerare l’uso che ne hanno fattouomini di. Un’altra cosa è indubbia: lo sport si alimenta della passione degli uomini, in quanto tale attrae le attenzioni di masse sterminate, e già solo questo può far capire l’importanza che assume agli occhi del, con la possibilità di poter manipolare, nel vero senso della parola, le opinioni di migliaia se non milioni di uomini. Ai suoi albori, lo Sport era visto come foriero di momenti di pace tra una guerra e l’altra, non a caso per lo ...

