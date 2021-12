Autorizzati 895 viticoltori toscani all’impianto di 600 ettari di nuovi vigneti

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 dicembre 2021) Le nuove autorizzazioni per impianti viticoli vengono concesse alle 895 aziende che ne hanno fatto richiesta e consentiranno di impiantare un totale di 600(la quota destinata alla Toscana dal Ministero dell’agricoltura, a fronte di una richiesta totale di oltre 4500), corrispondenti all’1% dell’intera superficie toscana investita a. “Si tratta di un provvedimento molto atteso dai– ha ricordato la vicepresidente ed assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – per il quale avevamo più volte sollecitato il Ministero alla definizione delle procedure preliminari, affinché i nostrinon perdessero la stagione propizia per effettuare i lavori di preparazione del terreno, l’approvvigionamento delle barbatelle e di quant’altro ...