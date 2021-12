(Di sabato 11 dicembre 2021)colpisce ancora. Dopo i tre successi consecutivi a Lake Louis (due discese e unG), non ha per nulla deluso. Anzi. Non ha vinto ilG di St.ma ha chiuso con un ottimo secondo postolalativaGut sposata Berhrami (il calciatore). Al terzo posto la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin. Un podio formidabile che riunisce tre delle prime quattro sciatrici della classifica generale di Coppa del Mondo. Al primo posto c’è la Shiffrin con 465 punti,con 395, terza Petra Vlhova (oggi assente) a 340 e quartaGut con 298. Tra queste quattro verrà fuori il nome della prossima vincitrice della Coppa del mondo di sci.Gut ...

disinformatico : Colleghi giornalisti che avete dato ampio spazio a ciarlatani, cialtroni, imbroglioni, sedicenti sensitivi, cartoma… - christianrocca : Un'altra grande, favolosa, gigantesca figura del cacchio del Pd. Complimenti. E grazie a @CarloCalenda per aver fa… - napolista : Altra grande prestazione di Sofia Goggia: seconda nel Super G di St. Moritz dietro Lara Gut Behrami Prova matura d… - MuceliAlessio : Grande idea del governo dei migliori: sospendere il green pass a chi è positivo al Covid. Sì, perché finora se uno… - Corriere : Goggia, un'altra grande gara: è seconda nel superG di St. Moritz dietro Gut-Behrami -

di Flavio Vanetti Un'altra prova per Sofia: tra lei e la svizzera soltanto 18 centesimi, mentre l'americana è dietro di un secondo Sofia Goggia è arrivata seconda nel superG di St. Moritz: davanti all'azzurra solo ...