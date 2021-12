Zingaretti: “Next Generation Eu è una straordinaria occasione di rinascita” (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – “Siamo persone che provengono dalle esperienze più diverse: partiti politici, associazioni culturali, movimenti del volontariato, esperienze studentesche e universitarie, amministratori locali. Ognuno ha la sua storia e le sue idee, ma insieme vogliamo comprendere cosa sta succedendo in Italia e in Europa. Per questo vogliamo promuovere un incontro, un’Agorà, per capire e riflettere su dove si dovrebbe andare. Next Generation Eu è una straordinaria occasione di rinascita. La consideriamo una nostra conquista. È la sconfitta di chi l’Europa voleva distruggerla nel nome di un folle nazionalismo. È l’inizio dell’Europa che passa dall’austerity agli investimenti, che torna a interessarsi del futuro delle persone”. Lo afferma il governatore del Lazio Nicola Zingaretti (Pd), ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – “Siamo persone che provengono dalle esperienze più diverse: partiti politici, associazioni culturali, movimenti del volontariato, esperienze studentesche e universitarie, amministratori locali. Ognuno ha la sua storia e le sue idee, ma insieme vogliamo comprendere cosa sta succedendo in Italia e in Europa. Per questo vogliamo promuovere un incontro, un’Agorà, per capire e riflettere su dove si dovrebbe andare.Eu è unadi. La consideriamo una nostra conquista. È la sconfitta di chi l’Europa voleva distruggerla nel nome di un folle nazionalismo. È l’inizio dell’Europa che passa dall’austerity agli investimenti, che torna a interessarsi del futuro delle persone”. Lo afferma il governatore del Lazio Nicola(Pd), ...

