Udinese, Cioffi: «Milan? Gara di sofferenza. Coscienti della posizione in cui siamo» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gabriele Cioffi, neo allenatore dell’Udinese, parla alla vigilia della sfida contro il Milan, suo primo appuntamento nelle nuove vesti Vigilia di Udinese–Milan, esordio sulla panchina bianconera per Gabriele Cioffi, che ha raccolto l’eredità lasciata dall’esonerato Gotti. Il neo tecnico bianconero, ai canali ufficiali del club, ha così analizzato la Gara. GRANDE OCCASIONE – «L’energia che ho dentro la voglio trasmettere. L’aspetto principale da prendere in considerazione è la presa di responsabilità, una motivazione personale del singolo. Non sono un incantatore di serpenti, non riesco a trasmettere le cose solo guardando le persone negli occhi. La presa di responsabilità della situazione in cui siamo è il primo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gabriele, neo allenatore dell’, parla alla vigiliasfida contro il, suo primo appuntamento nelle nuove vesti Vigilia di, esordio sulla panchina bianconera per Gabriele, che ha raccolto l’eredità lasciata dall’esonerato Gotti. Il neo tecnico bianconero, ai canali ufficiali del club, ha così analizzato la. GRANDE OCCASIONE – «L’energia che ho dentro la voglio trasmettere. L’aspetto principale da prendere in considerazione è la presa di responsabilità, una motivazione personale del singolo. Non sono un incantatore di serpenti, non riesco a trasmettere le cose solo guardando le persone negli occhi. La presa di responsabilitàsituazione in cuiè il primo ...

Advertising

Udinese_1896 : Buon lavoro Gabriele. Il tuo coraggio ha il nostro rispetto ??… - MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - PianetaMilan : #UdineseMilan, #Cioffi: “Sarà partita di sofferenza. Inizio ripido per me” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanPress_it : Le parole dell'allenatore dell'Udinese alla vigilia di #UdineseMilan ??? - CalcioNews24 : #Udinese, parla mister Cioffi alla vigilia della gara con il #Milan ??? -