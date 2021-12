Spider-Man 4: Tom Holland ha già proposto delle idee per il possibile sequel (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tom Holland, interprete di Peter Parker, ha svelato di aver già condiviso le proprie idee per un eventuale Spider-Man 4. Tom Holland ha svelato di aver già proposto delle idee per un potenziale Spider-Man 4, pur ammettendo che probabilmente le sue proposte non verranno ascoltate. L'attore aveva fatto intendere che aveva intenzione di dire addio al ruolo di Peter Parker dopo la conclusione della trilogia, tuttavia Sony e Marvel sembrano avere altri progetti per il personaggio, e il futuro di Holland nel MCU rimane, almeno per ora, ancora un'incognita. In occasione di un'intervista rilasciata a Fandom durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha dichiarato che non ha idea di quello che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tom, interprete di Peter Parker, ha svelato di aver già condiviso le proprieper un eventuale-Man 4. Tomha svelato di aver giàper un potenziale-Man 4, pur ammettendo che probabilmente le sue proposte non verranno ascoltate. L'attore aveva fatto intendere che aveva intenzione di dire addio al ruolo di Peter Parker dopo la conclusione della trilogia, tuttavia Sony e Marvel sembrano avere altri progetti per il personaggio, e il futuro dinel MCU rimane, almeno per ora, ancora un'incognita. In occasione di un'intervista rilasciata a Fandom durante la promozione di-Man: No Way Home, Tomha dichiarato che non ha idea di quello che ...

